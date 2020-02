Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Ein 17-jähriger Fahrradfahrer wurde am Montag, 03. Februar 2020, bei einem Verkehrsunfall auf der Östingstraße schwer verletzt. Er befuhr auf der Östingstraße den Radweg in Richtung Lohauserholz und passierte zum Unfallzeitunkt, gegen 16.50 Uhr, den Einmündungsbereich zur Klutestraße. Ein 47-jähriger Autofahrer kam wiederum mit seinem VW von der Klutestraße und beabsichtigte nach rechts auf die Östingstraße abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Fahrradfahrer. Der 17-Jährige stürzte auf die Fahrbahn. Er wurde mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 400 Euro. (as)

