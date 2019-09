Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 10.09.19

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Verkehrsunfälle

Um 06:05 Uhr befuhr heute Morgen ein 52-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Wehretal die K 8 von Hoheneiche in Richtung B 27. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, welches durch den Aufprall tödlich verletzt wurde. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 2500 EUR.

3000 EUR Sachschaden entstanden bei einem Unfall, der sich gestern Abend, um 19:00 Uhr, in der Straße "Am Roßteich" in Waldkappel-Harmuthsachsen ereignet hat. Zur Unfallzeit fuhr ein 45-Jähriger aus der Ukraine mit einem Klein-Lkw an einem geparkten Ford Kuga vorbei und streifte diesen im Heckbereich. Sachschaden: ca. 3000 EUR.

Ein am Rathofplatz in Bad Sooden-Allendorf geparkter VW Tiguan wurde am 09.09.19 im Bereich der Beifahrertür angefahren und beschädigt, wobei der Verursacher seinen Pflichten nicht nachkam. Die Unfallflucht ereignete sich zwischen 09:45 Uhr und 12:45 Uhr. Schaden: ca. 300 EUR; Hinweise: 05652/9279430.

Diebstahl, Sachbeschädigung

In der Mangelgasse in Eschwege wurde die Scheibe einer Balkontür durch einen Steinwurf beschädigt. Dabei konnte eine ca. 12 Jahre altes Kind (dunkle Hautfarbe, schlanke Figur) beobachtet werden, das mit einem Stein von einer nahegelegenen Brücke in Richtung des Hauses geworfen hat. Schaden: ca. 100 EUR.

Aus einem unverschlossenen Ford Transit, der am Platz der deutschen Einheit in Eschwege abgestellt war, wurden zwei Säcke mit diversen gebrauchten Kleidungsstücken und eine Stange Zigaretten (unbekannte Marke) gestohlen. Die Tat ereignete sich zwischen dem 08.09.19, 19:00 Uhr und dem 09.09.19, 09:15 Uhr. Der Schaden wird mit 50 EUR angegeben.

Hinweise nimmt die Polizei unter 05651/925-0 entgegen

Polizei Sontra

Verkehrsunfälle

Um 17:35 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 52-jähriger Lkw-Fahrer aus Lauda die "Niederstadt" in Sontra in Richtung Marktplatz. Zum Abladen beabsichtige der Fahrer am Fahrbahnrand zu parken, übersah dabei aber einen Poller, der dadurch aus der Verankerung gerissen wurde. Schaden: ca. 1000 EUR.

Eine Unfallflucht wird aus der Adam-von-Trott-Straße in Sontra angezeigt. Zwischen dem 07.09.19, 21:30 Uhr und dem 09.09.19, 08:00 Uhr wurde dort ein am Straßenrand geparkter Pkw Citroen Xsara im linken Heckbereich angefahren und beschädigt. Der Sachschaden wird mit ca. 2500 EUR angegeben. Hinweise: 05653/97660.

Diebstahl, Sachbeschädigung

In der Nacht vom 08./09.09.19 wurde in der Fuldaer Straße durch unbekannte Täter ein Tankstellengelände aufgesucht. Dort wurde dann der SB Staubsaugerautomat aufgebrochen und das Münzgeld daraus entwendet. Insgesamt entstand dadurch ein Sachschaden von ca. 300 EUR. Hinweise nimmt die Polizei in Sontra unter 05653/97660 entgegen.

Polizei Hessisch Lichtenau

Sachbeschädigung

Auf dem Schulgelände der Freiherr-vom-Stein-Schule in Hessisch Lichtenau wurde über das vergangene Wochenende eine dort aufgestellte Gartenhütte durch unbekannte Täter beschädigt. Dabei wurde die Tür aus den Angeln gedrückt, der Sachschaden mit ca. 150 EUR angegeben. Hinweise: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Verkehrsunfälle

Mit einem Reh kollidierte gestern Abend eine 47-jährige Pkw-Fahrerin aus Friedland, die um 21:12 Uhr zwischen Herrmannrode und Marzhausen unterwegs war. Das Tier verendete; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1500 EUR.

Um 20:50 Uhr befuhr gestern Abend eine 48-jährige aus Kassel mit einem Kraftomnibus die Walburger Straße in Witzenhausen. An der Einmündung zur Steinstraße beabsichtigte sie mit dem Bus nach rechts abzubiegen und holte dazu mit dem Bus nach links aus. Dabei beschädigte der Außenspiegel des Busses eine zum Teil ausgefahrene Sonnenmarkise, die dadurch aus der Verankerung gerissen wurde. Schaden: 1500 EUR.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

