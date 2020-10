Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtmoos: Auto überschlägt sich - keine Verletzten - Rettungsdienst und Feuerwehr im Einsatz

Freiburg (ots)

Nach dem Überschlag eines Autos in Todtmoos waren am Sonntagabend, 11.10.2020, neben der Polizei auch der Rettungsdienst und die Feuerwehr im Einsatz. Beide Autoinsassen blieben unverletzt, am Auto wurde ein Blechschaden von rund 40000 Euro verursacht. Gegen 20:20 Uhr war der 59 Jahre alte Fahrer vermutlich gleichzeitig auf das Gas- und Bremspedal geraten. Auf dem abschüssigen Weg kam der BMW des Mannes von der Straße ab und überschlug sich an einem steilen Abhang. Mit Hilfe der Feuerwehr konnte der Wagen aus dem schwierigen Gelände geborgen werden.

