Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Zeugen zu einem Auffahrunfall am Samstag gesucht!

Freiburg (ots)

Zu einem Auffahrunfall und einem Vorfall danach am Samstag, 10.10.2020, gegen 17:30 Uhr, in WT-Tiengen sucht die Polizei Zeugen. Nach Angaben einer 21 Jahre alten Skoda-Fahrerin soll ihr ein VW-Fahrer in Höhe der Einmündung Wutachstraße aufgefahren sein, als sie verkehrsbedingt bremsen musste. Der VW-Fahrer habe danach versucht, zu flüchten. In der Ostpreußenstraße musste dieser stoppen und es soll zu einer Schubserei gekommen sein, als sich dieser nicht ausweisen wollte. Dem VW-Fahrer soll anschließend endgültig die Flucht gelungen sein. Der 46 Jahre alte VW-Fahrer konnte zu Hause angetroffen werden. Er bestritt, einen Unfall gehabt zu haben. An seinem Auto war kein augenscheinlicher Schaden feststellbar. Am Skoda war die Heckstoßstange eingedrückt. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen bittet Zeugen, die den Unfall und/oder die anschließende Auseinandersetzung beobachtet haben, sich zu melden (Kontakt 07751 8316-531).

