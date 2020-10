Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Streifvorgang zwischen zwei Pkws- ein Beteiligter fährt weiter - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Nach einem Streifvorgang zwischen zwei Pkws am Freitagmorgen, 09.10.2020, in Albbruck ist ein Beteiligter weitergefahren. Gegen 08:30 Uhr war eine 29 Jahre alte Seat-Fahrerin in der Badstraße beim dortigen Kindergarten rückwärts aus einer Parkbucht rangiert und dabei mit einem vorbeifahrenden Auto kollidiert. Dieses Auto fuhr weiter. Es soll ein dunkler Pkw gewesen sein. Der Seat wurde leicht beschädigt. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8316-531, bittet um sachdienliche Hinweise!

