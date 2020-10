Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Jestetten/WT-Tiengen/Albbruck/Ühlingen-Birkendorf: Alkoholisierte Fahrer/-in unterwegs

Freiburg (ots)

Insgesamt fünf alkoholisierte Fahrer/-in hat die Polizei über das vergangene Wochenende bei Unfallaufnahmen oder Kontrollen im östlichen Landkreis entdeckt. Der Anfang machte am Freitagmittag, 09.10.2020, ein 72 Jahre alter Rollerfahrer, der in Jestetten-Altenburg auf einem Waldparkplatz gestürzt war. Er klagte über Knieschmerzen und war mit über zwei Promille nicht mehr fahrtauglich. Außerdem hatte er für den Roller keinen Führerschein. Am Samstag, 10.10.2020, gegen 17:00 Uhr, erwischte es in WT-Tiengen einen 58 Jahre alten Mitsubishi-Fahrer, der bei der Kontrolle etwas über dem Grenzwert von 0,5 Promille lag. In der Nacht zum Sonntag, 11.10.2020, gegen 02:00 Uhr, wurde in Albbruck ein 30-jähriger Opel-Fahrer mit ca. 1,6 Promille gestoppt. Er hatte keinen Führerschein und war deshalb auch schon rechtskräftig verurteilt. Da er zur Festnahme ausgeschrieben war, kam er in eine Justizvollzugsanstalt. Am Sonntagmorgen wurde in Ühlingen ein 66-jähriger Autofahrer zu einer Verkehrskontrolle angehalten. Er hatte gut 1,7 Promille intus. Am Sonntagmittag schließlich fiel einer Streife in Jestetten eine 46 Jahre alte Frau durch ihren Alkoholgeruch auf. Sie hatte zuvor mit ihrem Mazda bei einem Anwesen angehalten, wo sich die Polizei im Rahmen einer Anzeigenaufnahme gerade aufhielt. Bei ihr wurde mit einem Alcomaten ein Wert von ca. 1,8 Promille gemessen. Alle Fahrer und die Fahrerin wurden angezeigt.

