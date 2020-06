Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.06.2020 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Haßmersheim: Rettungsaktion

Eine größere Rettungsaktion verursachte ein 24-jähriger Mann in den frühen Morgenstunden des Donnerstags in Haßmersheim. Gegen 01.50 Uhr wurde der Polizei über Notruf eine auffällige Person am Neckarufer in Haßmersheim gemeldet. Die eingesetze Polizeistreife wollte die Person kontrollieren. Beim Erkennnen des Streifenwagens sprang der junge Mann jedoch plötzlich in den Neckar und versuchte diesen offenbar zu durchschwimmen. Er trieb in der Dunkelheit jedoch sofort in Richtung Neckarzimmern ab. Der 24-Jährige konnte, nach zirka 45 Minuten im Wasser, mittels Boot von der alarmierten Feuerwehr aus dem Wasser geborgen werden. Die Person war hierbei schon bis auf Höhe Neckarzimmern-Steinbach abgetrieben und schwamm mittig im Neckar. Der Mann wurde zur Untersuchung in das Krankenhaus Mosbach verbracht. Anschließend wurde er von seinen verständigten Angehörigen abgeholt. Warum die Person plötzlich vor der Polizei flüchtete ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104 1010

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell