Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Außenspiegel eines PKW abgetreten

55765 Birkenfeld (ots)

Am Freitag, dem 30.08.19, wurde im Zeitraum von 22:45 Uhr bis 23:45 Uhr in Birkenfeld in der Friedrich-August-Straße an einem dunklen Golf der Außenspiegel der Fahrerseite durch Unbekannte beschädigt. Aufgrund der vorgefundenen Spuren wurde der Spiegel abgetreten oder abgeschlagen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 100 EUR. Hinweise bitte an die Polizei Birkenfeld, Tel.: 06782-9910

