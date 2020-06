Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.06.2020 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Kupferzell: Betrunken Autogefahren

Nachdem Genuss von alkoholischen Getränken hat sich ein 40-Jähriger Donnerstagnacht in sein Auto gesetzt und ist losgefahren. Der Mann wurde um kurz nach 23 Uhr in seinem Audi fahrend in der "Leisklinge" in Kupferzell von einer Streife gesehen. Da die Beamten schon früher am Abend mit dem Mann zu tun hatten und er bereits zu diesem Zeitpunkt dem Alkohol zugesprochen hatte, entschlossen sich die Polizisten den Mann zu kontrollieren. Zu Recht wie ein Alkoholtest schnell aufzeigte. Der 40 Jährige hatte fast 2,5 Promille intus. Für ihn ging es zu einer Blutentnahme in Krankenhaus. Sein Führerschein wurde eingezogen.

Forchtenberg: VW beschädigt

Ein VW wurde in den vergangenen Tagen in Forchtenberg beschädigt. Der Wagen stand von Dienstag- bis Donnerstagabend in der Hauptstraße, als der Fahrer eines unbekannten Wagens beim Vorbeifahren an dem Golf hängenblieb. Personalien hinterließ der Unbekannte nicht, dafür jedoch rostbraune Farbantragungen auf dem ansonsten blauen VW. Das Polizeirevier Künzelsau bittet Zeugen, die den Unfall beobachten konnten und Hinweise auf den Verursacher oder sein Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

Künzelsau: Roller geklaut

Ein 23-Jähriger aus Künzelsau steht ohne fahrbaren Untersatz da, weil Unbekannte seinen Roller stahlen. Das gelb-schwarze Gefährt der Marke Suzuki stand ab Mittwochabend, 20 Uhr, gegenüber einer Spielothek in der Keltergasse. Am nächsten Tag gegen 13.30 Uhr bemerkte der junge Mann das Fehlen seines Rollers. Eine bislang unbekannte Person muss in diesem Zeitraum das Fahrzeug entwendet haben. Zeugen, die Hinweise auf den Täter oder den Verbleib des Rollers haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau, Telefon 07940 9400, zu melden.

