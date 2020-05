Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Angezeigte gefährliche Körperverletzung am Banter See - Unbekannter schlug und trat das Opfer - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am späten Dienstagabend, 19.05.2020, soll es am Banter See zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen sein. Ein 40-Jähriger fragte gegen 23:30 Uhr eine männliche Person bei der Kanalbrücke am Banter See, wo er um diese Uhrzeit Zigaretten kaufen könne. Die unbekannte männliche Person soll nach bisherigem Sachstand den 40-Jährigen daraufhin mehrmals mit der Faust in das Gesicht geschlagen, getreten haben, außerdem den vom Opfer mitgeführten Rucksack in den Ems-Jade-Kanal geworfen. Der 40-Jährige musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 30 Jahre alten Mann gehandelt haben, mehr ist zum jetzigen Zeitpunkt zu der flüchtenden Person nicht bekannt. Zeugen, die Angaben zur Tat machen können oder sich zu dieser späten Zeit in der Nähe der Brücke am See aufgehalten haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

