Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Arbeitsunfall mit tödlichem Ausgang in Bockhorn

Bockhorn (ots)

Am Montagnachmittag, 18.05.2020, kam es gegen 15:40 Uhr im Bereich der Tennet-Stromtrasse zu einem tödlichen Arbeitsunfall. Beim Rückbau mehrerer Masten stürzte ein 21-Jähriger aus dem Landkreis Peine mit einem der abzubauenden Masten ca. 20 Meter in die Tiefe und zog sich bei dem Aufprall tödliche Verletzungen zu. Neben der örtlichen Polizei wurde auch ein Hubschrauber angefordert und für die weitere Untersuchung des Arbeitsunfalls das Gewerbeaufsichtsamt hinzugezogen. Der 21-Jährige starb noch am Unfallort.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell