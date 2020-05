Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Einbruch in einen Pkw in Schortens - Unbekannte schlagen Seitenscheibe ein und entwendete

Schortens (ots)

Im Bohlswarfer Weg wurde in der Zeit vom 15.-18.05.2020 bei einem auf dem Pendlerparkplatz abgestellten Pkw die Seitenscheibe eingeschlagen und aus dem Handschuhfach u.a. Papiere entwendet. Mögliche Zeugen, denen in dem Zeitraum auf dem Parkplatz etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04461/9211-0 in Verbindung zu setzen.

