POL-KA: (KA) Ettlingen - Beim rückwärts ausparken Fußgänger erfasst

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwochnachmittag in der Pforzheimer Straße in der Ettlinger Spinnerei. Dabei wurde eine 86-Jahre alte Rentnerin leicht verletzt.

Kurz vor 15:00 Uhr parkte ein 35-Jahre alter Skoda-Fahrer aus einer Parklücke rückwärts aus. Hierbei übersieht er die 86-jährige Fußgängerin, welche von der gegenüberliegenden Straßenseite kommend, hinter seinem Pkw entlangläuft. Die Dame wird von der Heckstoßstange leicht am rechten Bein getroffen und durch den Aufprall umgeworfen. In der Folge zog sich leichte Verletzungen zu und wurde mit dem alarmierten Rettungsdienst vorsorglich zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht.

