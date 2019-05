Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Auto kommt von Fahrbahn ab

Recklinghausen (ots)

Ein 29-jähriger Autofahrer aus Haltern am See gab an, am Dienstag um kurz vor 8 h auf der Merfelder Straße einem Reh ausgewichen zu sein. Dadurch verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet ins Schleudern und kam von der Fahrbahn ab. Dort prallte er gegen einen Baum. Der Fahrer kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Sein Wagen musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 20000 Euro geschätzt.

