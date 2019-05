Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Insassen flüchten nach Unfall - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Mehrere Personen sind in der Nacht zu Dienstag nach einem Unfall an der Sachsenstraße weggerannt. Um 02.45 h kam ein Pkw im Kreisverkehr in Höhe der Henrichenburger Straße von der Fahrbahn ab und landete vor einem Baum. Zeugen sahen, wie mehrere (mindestens zwei) Personen von der Unfallstelle wegrannten. Der Fahrer soll kurze, schwarze Haare und einen Dreitagebart gehabt haben. Er sei Anfang zwanzig gewesen. Der Wagen blieb verlassen zurück. Als beim Fahrzeughalter ermittelt wurde, wurde das Auto als gestohlen gemeldet. Die Ermittlungen, wer im Auto saß und wer gefahren ist, dauern an. Der Unfallwagen, ein silberner Mercedes der S-Klasse, wurde sichergestellt. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat in Verbindung zu setzen, Tel: 0800 2361 111.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Ramona Hörst

Telefon: 02361/55-1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell