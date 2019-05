Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Zwei Verletzte und 12000 Euro Schaden bei Unfall

Recklinghausen (ots)

Zwei verletzte Fahrer und ein Sachschaden in Höhe von etwa 12000 Euro gab es am Montag bei einem Unfall auf der Bergknappenstraße. Ein 65-jähriger Recklinghäuser war um 17.20 h mit seinem Pkw auf der Berknappenstraße unterwegs und wollte nach links in die Straße "Königsbank" einbiegen. Dabei stieß er mit dem Wagen eines 50-jährigen Recklinghäusers zusammen, der ihm entgegenkam. Beide Fahrer wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Ihre Autos mussten abgeschleppt werden.

