POL-KR: Oppum: 18 leichtverletzte Kinder bei Schulbus-Unfall

Krefeld (ots)

Heute Morgen (16. Mai 2019) kam es in Oppum zu einem Unfall, bei dem ein Schulbus beteiligt war. Wie sich erst später in der Schule herausstellte, wurden dabei 18 Kinder leicht verletzt.

Gegen 8:05 Uhr war ein Busfahrer mit 44 Schülern und Betreuern auf der Werkstättenstraße in Richtung Maybachstraße unterwegs. In der Linkskurve zur Maybachstraße touchierte er ein entgegenkommendes Auto an der hinteren Stoßstange, als dieses verkehrsbedingt im Kurvenbereich warten musste. Der Busfahrer informierte die Polizei. Bei der Unfallaufnahme entstand an beiden Fahrzeugen ein geringer Sachschaden. Auf Nachfrage gaben die Insassen gegenüber den Polizeibeamten an, dass sie unverletzt seien.

Etwa zwei Stunden später meldete sich die Schulleitung bei der Feuerwehr und gab an, dass mehrere Schüler nun über Schmerzen klagen. Die Feuerwehr Krefeld war deshalb mit mehreren Rettungswagen und Notärzten an der Schule. Sie stellten insgesamt 18 leicht verletzte Kinder fest. Sie wurden zum Teil an ihre Erziehungsberechtigten übergeben oder nahmen weiter am Unterricht teil. (285)

