Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Bockum: Auto überschlägt sich bei Unfall - Autofahrerin leicht verletzt

Krefeld (ots)

Heute Morgen (16. Mai 2019) hat sich ein Auto bei einem Zusammenstoß mit einem anderen Auto überschlagen. Dabei wurde eine Autofahrerin leicht verletzt.

Gegen 7:30 Uhr bog eine 60-Jährige mit ihrem Ford Mondeo von der Straße Am Schönwasserpark nach links in die Straße Kuhleshütte ab. Dabei stieß sie mit einem Dacia Duster zusammen, der in Richtung Glockenspitz fuhr. Der Dacia überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die 55-jährige Autofahrerin wurde dabei leicht verletzt und konnte sich selbstständig aus ihrem Auto befreien. Die Ford-Fahrerin blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Die Unfallstelle war zwischen der Töpferstraße und Am Schönwasserpark bis 8:20 Uhr gesperrt. (284)

