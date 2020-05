Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Ein schöner Rettungseinsatz der besonderen Art im Wangerland - Reh aus dem Watt gerettet

Wangerland (ots)

Am Montagvormittag, 18.05.2020, wurde der Polizei gegen 11:20 Uhr mitgeteilt, dass sich im Watt vor Schillig, in der Inselstraße, ein Reh befinden solle, das sich aus eigenen Kräften nicht mehr selber befreien könne. Die durch die eingesetzten Beamten verständigten Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr können das Tier bergen und wieder in die Freiheit entlassen.

