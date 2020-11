Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich

SchwelmSchwelm (ots)

Am Freitagnachmittag wurde eine 51-jährige Wuppertalerin bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Prinzenstraße/Nordstraße leicht verletzt. Sie befuhr mit ihrem schwarzen Fiat 500 die Markgrafenstraße in Richtung Prinzenstraße, um von dort aus in die Nordstraße abzubiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden 42-jährigen mit seinem roten Ford Fiesta. Es kam zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei sich die Unfallverursacherin leicht verletzte. Zudem mussten auslaufende Betriebsmittel durch die Feuerwehr beseitigt werden.

