Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel - Einbrecher ließen nichts unversucht

SprockhövelSprockhövel (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus an der Straße Untere Heide ein. Hierzu hebelten sie zunächst vergeblich an mehreren Fenstern, bis es ihnen schließlich gelang die Terrassentür aufzubrechen. Im gesamten Haus wurden Schränke und Schubladen geöffnet und durchwühlt. Zu der Beute der Täter gehören nach bisherigen Erkenntnissen zahlreiche Armbanduhren sowie diverse Modellautos.

