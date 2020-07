POL-FR: Lörrach: Brandalarm in Seniorenwohnanlage

Polizeipräsidium Freiburg

Einen Brandalarm hat am Samstagabend, 11.07.2020, kurz nach 18:00 Uhr, in einer Seniorenwohnanlage in Lörrach gegeben. Grund hierfür war, dass ein Toaster, der auf einer eingeschalteten Herdplatt stand, zu schmoren begann. Durch den Rauch löste ein Brandmelder aus, so dass das Geschehen rechtszeitig entdeckt wurde. Nachdem die Feuerwehr das Stockwerk durchlüftet hatte, war es wieder bewohnbar. Er wurde niemand verletzt.

