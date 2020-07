POL-FR: Todtnau: Brand auf Balkon

Polizeipräsidium Freiburg

Ein Balkonbrand wurde der Polizei am Freitag, 10.07.2020, gegen 14.10 Uhr, in Todtnau gemeldet. Die Feuerwehr rückte aus und beim Eintreffen brannte eine dreiflügelige, bodenebene und vollverglaste Balkontüre sowie ein Teil der Fassade im ersten Obergeschoss. Das Feuer in dem dreigeschossigen Wohnhaus konnte schnell gelöscht und ein Übergreifen der Flammen auf das Dachgeschoss und andere Gebäude in der engen Häuserzeile verhindert werden. Brandursache könnte ein abgestellter Aschenbecher auf dem Balkon gewesen sein. Der Sachschaden am Gebäude beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Personen kamen keine zu Schaden. Die Feuerwehr Todtnau und der Führungsstab der Feuerwehren Todtnau, Zell und Schönau waren mit 55 Feuerwehrleuten und 8 Fahrzeugen im Einsatz. Außerdem waren die Bergwacht Todtnau und das DRK Schönau vor Ort.

