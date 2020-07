Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkrs. Emmendingen: Waldkirch-Kollnau: Vermehrte Ordnungsstörungen am Elzufer

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN - (1 Meldung)

Waldkirch-Kollnau: Vermehrte Ordnungsstörungen am Elzufer

Gerade an den heißen Tagen ist das Elzufer beim Stauwehr beliebter Treffpunkt für Groß und Klein, um sich abzukühlen und zu entspannen. Leider benehmen sich einige Gruppen aber daneben, Lärmen herum und hinterlassen Müll, Glasscherben und Exkremente. Anwohner berichten zunehmend auch davon, dass sie angepöbelt werden, wenn sie die Gruppen um Ruhe oder um Aufräumen bitten. Die Polizei kündigt deshalb verstärkte Kontrollen im dortigen Bereich an. Dass es dabei nicht nur um Müll und Lärm, sondern auch um Alkohol- und Drogenprävention geht, macht beispielsweise eine Kontrolle von zwei jungen Männern am Donnerstag gegen 19.30 Uhr im Bereich des Stauwehrs deutlich. Bei beiden wurde kleinere Mengen Haschisch gefunden und beschlagnahmt, ein Strafverfahren wegen unerlaubtem Betäubungsmittelbesitz wurde eingeleitet.

Am Mittwochmittag wurde gegen 16.30 Uhr durch einen Beamten im Rahmen seiner Präventionsstreife festgestellt, wie ein Junge im dortigen Bereich mit einer Softairwaffe hantierte. Abgesehen davon, dass das Führen solcher Waffen in der Öffentlichkeit nicht erlaubt ist, kann es dabei auch zu missverständlichen und gefährlichen Situationen kommen, weil sie scharfen Schusswaffen zum Verwechseln ähnlich sehen. Der Vorfall wird mit dem Jungen und seinen Eltern daher besprochen und aufgearbeitet.

