Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: LKW auf Großbaustelle umgestürzt - Fahrer leicht verletzt

Neuenburg (ots)

Am 10.07.2020, gegen 7 Uhr, geriet ein mit Erdreich beladener LKW auf der Großbaustelle in Neuenburg beim Wenden auf unbefestigtem Untergrund in Schräglage und kippte um.

Der Fahrer wurde hierbei leicht verletzt und wurde durch den eintreffenden Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Zur Bergung und Absicherung der Unfallstelle wurde die freiwillige Feuerwehr Neuenburg hinzugezogen.

