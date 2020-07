Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Dieb entwendet Fahrrad und wird hierbei von der Geschädigten beobachtet

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Stadt Lenzkirch;]

Am 09.07.20, gg. 19:30 Uhr meldete sich eine 33-Jährige Frau bei der Polizei und teilte mit, dass ihr gerade ein unbekannter Mann mit dem Fahrrad ihres Sohnes entgegen kam. Die Geschädigte und ihr Mann verfolgten daraufhin den Dieb mit ihrem Pkw und konnten diesen nach kurzer Zeit auch einholen. Der Mann flüchtete daraufhin zu Fuß in den nahegelegenen Wald. Das Fahrrad ließ er dabei zurück, sodass es die Besitzerin wieder an sich nehmen konnte.

Die hinzugerufene Polizeistreife konnte im Verlaufe der Anzeigenaufnahme aufgrund eines Zeugenhinweises den Täter ausfindig machen. Der 32-jährige Mann gab nach erfolgtem Tatvorhalt den Diebstahl zu. In erwartet nun ein Strafverfahren in dieser Sache.

