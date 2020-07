Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Höchenschwand: Autofahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Freiburg (ots)

Eine Autofahrerin hat sich bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen, 09.07.2020, auf der Gemeindestraße in Höhe des Höchenschwander Ortsteils Oberweschnegg leicht verletzt. Gegen 08:45 Uhr hatte die 35-jährige Frau in ihrem Mercedes-Benz einem vom rechts kommenden VW die Vorfahrt nicht eingeräumt und war mit diesem zusammengestoßen. Dabei verletzte sich die Frau leicht und kam mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus. Der 23-jährige VW-Fahrer und mitfahrende Kinder blieben unverletzt. Der Sachschaden liegt bei rund 11000 Euro.

