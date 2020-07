Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau: Auto weggerollt - Baum und Auto beschädigt

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 09.07.20, gegen 12.30 Uhr, rollte ein geparkter und nicht richtig gesicherter Mercedes in der Schönenstraße weg. Bei seiner unkontrollierten Fahrt überfuhr er einen kleineren Baum und wurde letztlich an einem geparkten Suzuki gestoppt. Es entstand Sachschaden von über 1000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

