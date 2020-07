Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen (2 Meldungen): Zusammenstoß zwischen Rollerfahrer und Fußgängerin // Essen auf Herd vergessen - Feuerwehreinsatz

Freiburg (ots)

Zusammenstoß zwischen Rollerfahrer und Fußgängerin

Ein 77-jähriger Rollerfahrer ist am Donnerstag, 09.07.20, gegen 11 Uhr, an der Kreuzung Markgrafenstraße und Ob dem Dorf mit einer 71-jährigen Fußgängerin zusammengestoßen. Der Rollerfahrer fuhr nach bisherigen Erkenntnissen auf der Markgrafenstraße, als die Dame die Fahrbahn betrat. Bei dem Zusammenstoß wurden beide leicht verletzt. Die Frau wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Essen auf Herd vergessen - Feuerwehreinsatz

Am heutigen Freitag, 10.07.20, gegen 9 Uhr, mussten Feuerwehr und Polizei in die Lindenstraße in Wyhlen ausrücken. Von hier war Rauch aus einem Haus gemeldet worden. Glücklicherweise blieb es beim Rauch, welcher von vergessenem Essen auf dem heißen Herd ausging. Die Feuerwehr musste eine Tür aufbrechen, entfernte die Gefahrenquelle und lüftete das Gebäude. Personenschaden entstand nicht.

