Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Bedrohung und Beleidigung - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Zwischen zwei Männern kam es am Donnerstag, 09.07.20, gegen 13.10 Uhr, an einer Tramhaltestelle in Friedlingen zum Streit. Hierbei soll ein 31-jähriger Mann seinen 45 Jahre alten Kontrahenten zunächst beleidigt haben. Der 31-Jährige soll dann auch ein Messer gezückt und damit gedroht haben. Durch einen unbekannten Mann, zu welchem keine Beschreibung vorliegt und welcher sich vor dem Eintreffen der Polizei entfernte, wurde das Messer weggenommen. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621 9797-0, sucht Zeugen, welche die Situation beobachtet hatten.

Medienrückfragen bitte an:

Jörg Kiefer

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 07621 / 176-351

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell