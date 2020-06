Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg

WSPI-OLD: Sportboot havariert auf der Hunte

Elsfleth (ots)

Am frühen Abend des 20.06.2020 havarierte ein etwa 11 Meter langes Kajütboot während der Fahrt auf der Seeschifffahrtsstraße Hunte von Oldenburg in Richtung Elsfleth. Ermittlungen der Wasserschutzpolizei Wilhelmshaven und Brake ergaben, dass ungefähr auf der Hälfte der Strecke der Motor des Stahlkreuzers versagte, so dass der Schiffsführer eine Notankerung versuchte. Bei ablaufendem Wasser und dem damit einhergehenden sinkenden Wasserstand der Hunte setzte das Fahrzeug auf der Steinböschung auf und neigte sich zur Seite, so dass Wasser in den Innenraum eintrat und der Bug des Bootes unter Wasser getaucht wurde. Ein Bergungsunternehmen pumpte am 21.06.2020 das Wasser aus dem Innenraum und das Boot schwamm gegen 12:00 Uhr wieder selbstständig auf. Durch ein Arbeitsfahrzeug des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Weser-Jade-Nordsee konnte die Verschleppung nach Elsfleth vorgenommen werden. Es kamen glücklicherweise keine Personen zu Schaden, Gefahrstoffe traten nicht aus. Weder der Berufsschifffahrts- noch der Sportbootverkehr auf der Hunte wurde beeinträchtigt.

