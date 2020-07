Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Zwei Verletzte bei Auseinandersetzung am Busbahnhof

Freiburg (ots)

Zwei junge Männer sind bei einer Auseinandersetzung am Busbahnhof in WT-Waldshut am Donnerstagabend, 09.07.2020, verletzt worden. Ein 18-jähriger erlitt eine Nasenfraktur, ein 26-jähriger eine Unterkieferfraktur. Gegen 20:40 Uhr waren diesbezüglich mehrere Meldungen bei der Polizei eingegangen. Nach bisherigem Ermittlungsstand hatten sich dort zwei Gruppen junger Leute zu einer Aussprache verabredet. Grund hierfür soll ein durch den 18-jährigen verschicktes Bild gewesen sein, das gewissen Personen des Empfängerkreises negativ aufgestoßen war. Nach verbalen Attacken kam es bei dem Treffen zu einer tätlichen Auseinandersetzung. Bei Eintreffen der ersten Polizeistreife flüchteten mutmaßliche Beteiligte. Deren Namen sind allerdings bekannt. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell