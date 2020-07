Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Brennende Ladung im Müllwagen

Ballrechten-Dottingen (ots)

Am 10.07.2020, gegen 9.15 Uhr, bemerkte der Fahrer eines Sperrmüll-LKW während der Fahrt eine starke Rauchentwicklung in seinem Laderaum. Kurz zuvor hatte er verschiedene, am Straßenrand abgestellte Sperrmüllgegenstände in seinen LKW beladen und die Hydraulikpresse betätigt.

Möglicherweise haben sich im Sperrmüll brennbare und gefährliche Gegenstände wie Spraydosen und Batterien befunden, welche unter Druck den Brand ausgelöst haben.

Geistesgegenwärtig stoppte der LKW-Fahrer beim Erkennen des Brandes seine Fahrt und kippte die brennende Ladung auf die Fahrbahn ab. So konnte er verhindern, dass der Brand auf die gesamte Ladung und auch auf das Fahrzeug übergreift.

Die hinzugerufene freiwillige Feuerwehr Ballrechten-Dottingen konnte den brennenden Müll sehr schnell löschen und die Fahrbahn reinigen. Zu einem Schachaden kam es nicht.

