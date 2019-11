Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Anwohner verscheuchte Einbrecher

Leichlingen (ots)

Zwei Unbekannte versuchen in einen Kiosk an der Marktstraße zu gelangen. Sie werden von einem Anwohner angesprochen und flüchten.

Der Zeuge wachte Montagnacht (25.11.) gegen 01.30 auf, da er ungewohnte Geräusche vor dem Haus hörte. Kurz nach 02.00 Uhr ging er nach draußen und bemerkte zwei Männer an der Tür. Er schrie sie an und fragte rufend was sie denn da machen würden. Daraufhin flüchteten die Täter in Richtung Kirchstraße. Die Männer hatten versucht, die Eingangstür zum Kiosk aufzuhebeln.

Die Täter werden wie folgt beschrieben: Die osteuropäisch aussehenden Männer im Alter von 20 bis 25 Jahren waren dunkel bekleidet und trugen Kapuzen. Beide waren etwa 175 cm groß und sprachen mit osteuropäischem Dialekt.

Weitere Hinweise nimmt die Polizei RheinBerg unter der Telefonnummer 02202 205-0 entgegen. (gb)

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell