POL-FR: Freiamt: Schwerverletzer Krad-Fahrer

Freiamt: Verletzter Krad-Fahrer

Sasbach: Schwer verletzt im Rebberg

Reute: Diebstahl von Pferdesatteln

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN - (4 Meldungen) -

Freiamt: Schwerverletzer Krad-Fahrer

Am Sonntag gegen 15:54 Uhr kam ein 49jähriger Kradfahrer auf der L 110 in Richtung Eckacker ausgangs einer Rechtskurve, vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit, nach links von der Fahrbahn alleinbeteiligt ab und überschlug sich. Der Fahrer wurde schwer verletzt per Heli in die Uniklinik Freiburg verbracht - Lebensgefahr habe jedoch keine bestanden.

Freiamt: Verletzter Krad-Fahrer

Am Freitag gegen 18:40 Uhr kam ein 17jähriger Kradfahrer auf der K5113 zwischen Mußbach und Sägplatz alleinbeteiligt in einer Linkskurve auf den rechten Grünstreifen und stürzte. In der Folge rutschten Krad und Fahrzeugführer unter die Leitplanke, das Krad riss einen Metallpfosten aus der Verankerung. Der Fahrzeugführer wurde ins Krankenhaus Emmendingen verbracht.

Sasbach: Schwer verletzt im Rebberg

Ein 39jähriger Fahrer war am Freitag gegen 16:24 Uhr im Rebberg Sasbach mit Mäharbeiten mit einem Schmalspurschlepper beschäftigt, als sein Fuß vom Reifen erfasst und unter diesen gezogen worden sei. Schwerverletzt verständigte er eine Angehörige, die ihn abholte und zunächst nach Hause brachte. Von dort wurde das DRK verständigt, wonach der Verletzte mit dem Heli ins Krankenhaus verbracht werden musste. Der Verunglückte zog sich schwere Verletzungen an Bein und Hüfte zu, Lebensgefahr bestand jedoch nicht.

Reute: Diebstahl von Pferdesatteln

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in Reute bei einem Reithof 2 hochwertige Sättel gestohlen. Diese befanden sich in einer verschlossenen Sattelkammer, deren Schlüssel an einem bestimmten Ort hinterlegt war. Der oder die Täter kamen offenbar über die rückwärtig liegende Wiese zum Reiterhof in die Stallungen. Ein Sattel hat einen geschätzten Wert von ca. 1500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Emmendingen unter Tel.: 07641/ 582 0 entgegen.

