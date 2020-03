Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Diebe stahlen Motorrad, Fahrrad und Motorsense

Leichlingen (ots)

In der Straße Am Wiesenberg haben Diebe das Motorrad eines 67-Jährigen und das Fahrrad seines Sohnes gestohlen.

Der Mann aus Leichlingen hatte seine weiße Honda mit dem Saisonkennzeichen am 09.03. gegen 18:00 Uhr in der Einfahrt des Hauses Am Wiesenberg abgestellt. Am Dienstagmorgen (10.03.) gegen 08:45 Uhr musste er feststellen, dass Diebe das Zweirad gestohlen haben. Die Täter machten sich offensichtlich auch an dem Gartenhaus am Ende der Einfahrt zu schaffen. Dort stahlen sie ebenfalls das Fahrrad des Sohnes, wie auch eine Motorsense der Marke Stihl.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02202 205-0 entgegen. (gb)

