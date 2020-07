Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Mehrfach unter Drogen hinterm Steuer

In einem Mercedes wurde am Sonntagmittag, 12.07.2020, gegen 13.10 Uhr, ein 43 Jahre alter Mann in der Straße "Gündenhausen" kontrolliert. Ein Urin-Test fiel positiv auf THC und Amphetamin aus. Das war bereits das vierte Mal, dass der Mann innerhalb von vier Monaten mutmaßlich unter Drogen aufgefallen war. Eine Blutprobe wurde erhoben. Eine geringe Menge Cannabis wurde noch bei dem Mann gefunden.

