POL-FR: Grenzach-Wyhlen/Wyhlen: Essen auf dem Herd vergessen - Feuerwehr rückt aus

Freiburg (ots)

Rauch und ein piepsender Rauchmelder wurden der Polizei am Freitag, 10.07.2020, gegen 09.00 Uhr, in der Lindenstraße gemeldet. Die Feuerwehr rückte mit drei Fahrzeugen und 12 Mann an und musste die Wohnungstüre zur betroffenen Wohnung aufbrechen. Die Wohnung war leer, allerdings stand auf dem Herd in der Küche eine Pfanne auf der eingeschalteten Herdplatte. Es gab noch keine Flammenbildung, jedoch war der Pfanneninhalt verkohlt. Der Wohnungsinhaber war Einkaufen und hatte vergessen, den Herd abzuschalten. Zum Glück wurde nur die Pfanne beschädigt.

