Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Unfall auf der Sprockhöveler Straße

HattingenHattingen (ots)

Am Samstag, gegen 12:30 Uhr, wurden drei Fahrzeuginsassen bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Ein 23-Jähriger fuhr auf der Sprockhöveler Straße in Richtung Bochum. In Höhe der Hausnummer 101 übersah er den vor ihm auf der Fahrbahn verkehrsbedingt stehenden Pkw einer 39-jährigen Sprockhövelerin und fuhr auf den VW auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrer sowie die 20-jährige Beifahrerin des 23-Jährigen leicht verletzt. Sie wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

