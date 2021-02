Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Fehlalarm in Schule löst Polizeieinsatz aus

Ludwigsburg (ots)

Aus ungeklärter Ursache wurde am Dienstagmorgen gegen 09:15 Uhr an der Winterhaldenschule in Sindelfingen ein Amok-Alarm ausgelöst. Die sofort verständigte Polizei brachte 15 Streifenbesatzungen zum Einsatz, umstellte den Gebäudekomplex und durchsuchte sowohl die Winterhaldenschule als auch die unmittelbar angrenzende Bodelschwinghschule, die Sprachheilschule und den Winterhaldenkindergarten. Rund 200 Schülerinnen, Schüler und Kindergartenkinder, die sich im Rahmen der Notbetreuung in den Gebäuden befanden, verblieben während dieser Maßnahme ruhig in ihren Klassenzimmern und Betreuungsräumen. Dort wurden sie nach und nach von Betreuungskräften der Polizei und Mitarbeitenden der Schule abgeholt. Der Einsatz war um 10:35 Uhr beendet. Der Auslösung des Alarms erfolgte vermutlich aufgrund einer technischen Ursache, die aber noch nicht ermittelt werden konnte.

