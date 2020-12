PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemeldung Polizeidirektion Main-Taunus 05.12.2020

HofheimHofheim (ots)

Wohnungseinbruch

Im Lauf des Freitags, kam es in Flörsheim-Weilbach, in der Langenhainer Straße, zu einem Wohnungseinbruch. Unbekannte Täter gelangten in den Hinterhof und bauten sich dort mit tatorteigenen Mitteln eine Aufstiegshilfe zu einem Fenster. Durch Hebeln und vermutlich mit einem Draht gelang es den Tätern das Fenster zu öffnen und in die Wohnung einzusteigen. In der Wohnung wurden mehrere Schränke und Schubladen durchwühlt. Das Stehlgut konnte bisher noch nicht angegeben werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 300.- Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Flörsheim unter der Rufnummer 06145-54760 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

