Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Fahrgäste stürzen bei Linienbus-Bremsung - Polizei sucht Verletzte

Gelsenkirchen (ots)

Nachdem bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, 13. August 2020, mehrere Fahrgäste in einem Bus in der Altstadt gestürzt sind, sucht die Polizei nach den verletzten Personen. Der 27-jährige Busfahrer musste um 17.30 Uhr am ZOB Gelsenkirchen eine Notbremsung durchführen, weil eine 22-jährige Fußgängerin plötzlich zwischen den Bussteigen auf die Fahrbahn gerannt war. Durch das starke Bremsen stürzten nach Angaben des Busfahrers vier Insassen, von denen eine 59 Jahre alte Frau aus Gelsenkirchen leicht verletzt wurde. Die anderen drei Fahrgäste hatten sich bis zum Eintreffen der Polizei bereits von der Unfallstelle entfernt. Diese werden nun gebeten, sich zur weiteren Sachverhaltsklärung beim Verkehrskommissariat der Polizei Gelsenkirchen unter der Rufnummer 0209/365-6252 zu melden.

