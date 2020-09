Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.09.2020 - NACHTRAG zum Unfallgeschehen auf der A81 vom 31.08.2020 -

Heilbronn (ots)

Das bei dem Unfall am 31.08.2020 verletzte einjährige Kind ist heute an seinen schweren Verletzungen verstorben.

Ursprüngliche Pressemitteilung

Widdern: Aquaplaning führt zu schwerem Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 81 auf Gemarkung Widdern, Kreis Heilbronn, am Montagabend, gegen 19.20 Uhr, wurden eine Person leicht und zwei weitere Personen schwer verletzt. Unter den Schwerverletzten befindet sich auch ein einjähriges Kind. Das erste Fahrzeug einer Kolonne kam gegen 19.20 Uhr, vermutlich infolge von Aquaplaning, bei Kilometer 513 in Fahrtrichtung Stuttgart, zunächst gegen die Mittelleitplanke, wurde von dort auf den Standstreifen am rechten Fahrbahnrand abgewiesen und kam zum Stehen. Weitere Fahrzeuge der Kolonne hielten im Anschluss hinter diesem Wagen an. Ein nachfolgender Seat kam ebenfalls aufgrund Aquaplaning ins Schleudern und prallte gegen das Heck eines der Kolonnenfahrzeuge. Der 33-jährige Fahrer des Seats wurde hierbei schwer verletzt, seine 29-jährige Beifahrerin leicht. Das einjährige Kind der Familie, welches im Kindersitz auf der Rückbank des Seats saß, wurde durch den Aufprall ebenfalls schwerverletzt. Die beteiligten Personen aus der Fahrzeugkolonne wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Zur medizinischen Versorgung der Verletzten waren zwei Rettungshubschrauber im Einsatz. Der Gesamtsachschaden wird auf circa 130.000 Euro geschätzt. Weiter Auskünfte zu beteiligten Personen erteilt die Pressestelle des Staatsministeriums.

