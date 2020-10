POL-CLP: Pressemitteilung des PK Friesoythe für den nördlichen Landkreis Cloppenburg für Sonntag, 11.10.20

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Barßel-Reekenfeld - Diebstahl von Alufelgen In der Nacht zu Samstag kam es in Reekenfeld am Elisabethfehnkanal zu einem Diebstahl von hochwertigen Alufelgen an einem PKW. Die zurzeit unbekannten Täter bockten den PKW im Laufe der Nacht auf und entwendeten die hochwertigen Felgen samt Bereifung. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Barßel oder Friesoythe in Verbindung zu setzen.

Friesoythe- Ellerbrock und Markhausen - Sachbeschädigung an mehreren Bushaltestellen Im Tatzeitraum 09.10.20 ca. 20.00 h bis 10.10.20 ca. 09.00 h wurden an 3 Bushaltehäuschen in Ellerbock und in Markhausen durch unbekannte Täter mehrere Glasscheiben beschädigt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Friesoythe in Verbindung zu setzen.

Barßel-Harkebrügge - Sachbeschädigung an PKW In der Nacht zu Samstag kam es in Barßel-Harkebrügge an der Kettelerstr. zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten PKW. Am Fahrzeug wurde eine Scheibe eingeschlagen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizei Barßel in Verbindung zu setzen.

Saterland-Scharrel - Trunkenheit im Straßenverkehr Am Samstag um ca. 23.00 h wurde eine 51- jähriger PKW-Fahrer im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle überprüft. Beim Oldenburger wurde Atemalkohol festgestellt. Eine Überprüfung ergab einen Atemalkoholwert von 0,60 %o. Gegen den 51-jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht In der Nacht zu Samstag kam es in Friesoythe am Bookgastweg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein zurzeit unbekannter Fahrzeugführer touchierte ein Verkehrszeichen und beschädigte dieses. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei Friesoythe sucht Zeugen des Vorfalls.

