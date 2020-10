Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung vom 10.10.2020

Cloppenburg/Vechta (ots)

Pressemeldung 10.-12.10.2020

Vechta - Trunkenheit im Straßenverkehr Am 09.10.2020, gegen 22:17 Uhr, befuhr ein 24-jähriger aus Vechta mit seinem PKW den Himbeerweg in Vechta, obwohl er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein entsprechender Vortest ergab einen Wert von 2,14 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Visbek/ Rechterfeld - Einbruchdiebstahl aus Firmenfahrzeug Am 09.10.2020 zwischen 21:00 Uhr und 07:30 Uhr kam es in der Straße Frillings Esch in Visbek/ Rechterfeld zu einem Einbruchdiebstahl aus einem Firmenfahrzeug. Dabei hebelten unbekannte Täter mutmaßlich die hintere Fahrzeugtür des Sprinters auf und gelangten so in das Innere des Fahrzeugs. Dort entwendeten die Täter diverse Werkzeuge. Das Diebesgut hatte einen Gesamtwert von ca. 5500EUR. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta, 04441/943-0, in Verbindung zu setzen.

Kroge - Illegale Müllentsorgung In der Nacht von Freitag, 09.10.20 auf Samstag 10.10.20 lagerten bislang unbekannte Täter eine nicht unerhebliche Menge an Altreifen im Bereich des Pickerweges bei den dortigen Feldscheunen ab. Hinzu kommen insgesamt drei Fässer mit einer bislang unbekannten ölhaltigen Flüssigkeit. Aufgrund der vorgefundenen Menge dürfte der Abladevorgang von einem Transporter oder Anhänger einige Zeit in Anspruch genommen haben. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Lohne Tel: 04442/808460 in Verbindung zu setzen.

Lohne - Sachbeschädigung an PKW In der Nacht vom 09.10.20 - 10.10.20 ist es gegen Mitternacht in Lohne zu Sachbeschädigungen an PKWs in der Corveystraße, wie auch der Kaiser Otto Straße gekommen. Es wurde mit vorgefundenen Steinen die Heckscheiben bzw. Frontscheibe von Fahrzeugen beschädigt, welche auf Hofeinfahrten parkten. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Lohne Tel.: 04442-808460 in Verbindung zu setzten.

