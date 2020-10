Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Nachtrag - Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg - Samstag, 10.10.2020

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Gefährdung des Straßenverkehrs, fahrlässige Körperverletzung

Zu einem folgenschweren Überholmanöver kam es am Freitag, dem 09.10.2020 gegen 16:33 Uhr in Garrel, OT: Nikolausdorf, auf der Großenknetener Straße. Ein 34-jähriger Garreler fuhr von Garrel in Richtung Beverbruch und wollte mit seinem Seat in die Südstraße einbiegen. Die in ihrem Pkw folgende 33-jährige Zeugin aus Visbek erkannte den Abbiegevorgang rechtzeitig und bremste ab. Von hinten näherte sich ein Kleintransporter. Der Fahrzeugführer, ein 44-jähriger Rumäne, setzte mit seinem Kleintransporter trotz der unklaren Verkehrslage zum Überholvorgang an und es kam in dessen Folge zu einem Verkehrsunfall mit dem abbiegenden Seat. Der Fahrer des Transporters wurde leicht, sein 29-jähriger Beifahrer schwer verletzt. Der Fahrer des abbiegenden Pkw wurde ebenfalls leicht verletzt. An beiden Pkw entstand erheblicher Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Gegen den Überholenden wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

