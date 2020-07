Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Cop für einen Nachmittag - Die Polizei Mittelhessen lädt ein!

Marburg-Biedenkopf (ots)

Landkreis

Wie sieht der Arbeitsalltag eines Polizisten aus? Was kann ein Polizeihund und bin ich eigentlich fit genug für den spannenden und abwechslungsreichen Job? Antworten auf diese Fragen bekommt man bei der 2. CopChallenge des Polizeipräsidiums Mittelhessen am 28.August. Zwischen 14 Uhr und 18 Uhr laden die Einstellungsberater Interessierte zwischen 16 und 20 Jahren in die Bereitschaftspolizei in Lich ein. Die Teilnehmer erwartet ein actionreiches Programm und Informationen rund um das Studium der Polizei Hessen. Dabei berichten die erfahrenen Polizistinnen und Polizisten auch aus ihrem persönlichen Arbeitsalltag und von ihren Erlebnissen. Praktische Übungen machen Aufgaben und Herausforderungen erfahrbar. Wer teilnehmen möchte, sollte ein Motivationsschreiben und einen tabellarischen Lebenslauf per E-Mail an Einstellungsberatung.ppmh@polizei.hessen.de schicken.

Martin Ahlich

