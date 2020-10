POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg - Samstag, 10.10.2020

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Emstek - kurze Verfolgungsfahrt - Trunkenheit im Verkehr Im Rahmen der Streife befuhren zwei Beamte der Polizei Cloppenburg in einem zivilen Funkstreifenwagen am Freitagabend gegen 21:59 Uhr die Straße Im Siehenfelde, 49692 Cappeln. Im Begegnungsverkehr fiel den Beamten ein PKW BMW auf, den sie einer Verkehrskontrolle unterziehen wollten. Die Beamten wendeten sodann den Funkstreifenwagen, schlossen zu dem BMW auf und gaben Anhaltesignale per Anhaltsignalgeber nach vorne. Der 57-Jährige Fahrzeugführer aus Emstek beschleunigte daraufhin seinen BMW stark in Richtung Emstek fahrend. Die Polizeibeamten aktivierten sodann zusätzlich auch das integrierte Blaulicht im Kühlergrill des Funkstreifenwagens und eilten dem BMW nach. Nach einer kurzen Verfolgung von etwa 750 Metern geriet der BMW in einer Rechtskurve in der Straße Zum Desum in 49685 Emstek von der Pflasterung in die aufgeweichte Berme ab. Danach kam er ins Schleudern, streifte einen Strommast und prallte ins Unterholz. Der 57-Jährige konnte durch die Beamten unverletzt aus seinem total beschädigten Fahrzeug befreit werden. Bei ihm wurde Alkoholgeruch festgestellt (1,27 Promille AAK), sodass ihm im Krankenhaus Cloppenburg eine Blutprobe entnommen wurde. Ferner wurde der Führerschein des Beschuldigten beschlagnahmt. Der stark beschädigte BMW wurde abgeschleppt. Aus Neutralitätsgründen wurde die Unfallaufnahme durch das benachbarte Autobahnpolizeikommissariat Ahlhorn (Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg-Land / Wesermarsch) durchgeführt. Die aufnehmenden Beamten stellten dabei noch eine mangelhafte Profiltiefe an den Reifen des verunfallten Pkw fest. Essen - Streitigkeiten / Bedrohung Am Freitagnachmittag gegen 15:00 Uhr erschien in 49632 Essen im Fliederweg ein 19-Jähriger aus Cappeln und suchte Kontakt zu seiner 17-jährigen Ex-Freundin, mit der er vor 5 Jahren liiert war. Diese wollte von ihm aber nichts mehr wissen und alarmierte die Polizei, als der Cappelner nicht das Grundstück verlassen wollte. Die eingesetzten Beamten erteilten dem jungen Mann einen Platzverweis, dem er jedoch nicht nachkam, sodass sie ihn zu seiner Wohnanschrift nach Cappeln verbrachten. Gegen 17:30 Uhr ließ sich der Mann jedoch wieder nach Essen in den Fliederweg bringen und verschaffte sich Zugang in das Wohnhaus, indem er mittels eines Hammers die Scheibe der Terrassentür einschlug. Daraufhin bedrohte der 42-jährige Vater der 17-Jährigen den 19-jährigen Cappelner mittels einer Schreckschusswaffe und schoss in die Luft. Als die Polizei erneut am Einsatzort eintrifft, schließt sich der 19-Jährige in einem Zimmer im ersten Obergeschoss ein und springt anschließend aus dem Fenster. Er zog sich leichte Verletzungen zu. Der Mann konnte durch die Beamten auf der Terrasse festgenommen werden. In der Polizeidienststelle wurde eine Einweisung nach dem Niedersächsischen Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke (NPsychKG) durch einen Arzt und das Ordnungsamt des Landkreises Cloppenburg geprüft, jedoch negativ beschieden. Der Beschuldigte wurde daraufhin nach Rücksprache mit einem Richter bis zum Folgetag im Polizeigewahrsam untergebracht. Ihn erwartet ein Strafverfahren sowie eine Kostenrechnung. Auch gegen den 42-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Bedrohung eingeleitet. Cloppenburg - Ladendiebstahl eines Pedelecs Zu einem Ladendiebstahl eines hochwertigen Pedelecs im Wert von 4199,99 Euro ist es am Freitag gegen 17.17 Uhr in der Langen Straße 60 in Cloppenburg gekommen. Der männliche Beschuldigte betrat den Verkaufsraum des Fahrradhändlers und nahm das blaue Pedelec, Marke: Raleigh, Typ: Dundee 12, an sich. Danach setzte er sich noch im Laden auf das Fahrrad und fuhr aus dem Geschäft, ohne die Ware zu bezahlen. Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: ca. 16-20 Jahre, ca. 175 cm groß, Brille getönt, dunkler Hauttyp, Kapuzenpulli, schwarze Jacke, Jeans mit Reißverschluss an der rechten Seite in Höhe des Oberschenkels, auffällig "krumme" Nase. Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471-18600 entgegen. Emstek/Halen - Verkehrsunfall mit Schwerverletzten Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Freitag gegen 19:15 Uhr auf der Bundesstraße 213 in Höhe der Autobahnauffahrt zur BAB 29 bei der derzeit eingerichteten Lichtzeichenanlage gekommen. Ein 18-Jähriger aus Großenkneten befuhr mit seinem Pkw Ford Focus die Bundesstraße 213 aus Cloppenburg in Richtung Ahlhorn. Ein 69-jähriger aus Hofgeismar befuhr gemeinsam mit seiner 9-jährigen Enkelin in einem BMW die Bundesstraße in entgegengesetzter Richtung und wollte nach links auf die Autobahn 29 abbiegen. Beim Abbiegevorgang übersah er den entgegenkommenden und bevorrechtigten Großenknetener und es kam zum frontalen Zusammenstoß der beiden Pkw. An beiden Pkw entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 19.000 Euro. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die beiden Insassen des BMW wurden leicht verletzt und der Fahrer des Ford wurde schwer verletzt. Alle Beteiligten wurden mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Der Verkehrsunfallort musste für 1,5 Stunden gesperrt werden. Garrel - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person Am Freitag, dem 09.10.2020 gegen 20:38 Uhr befährt ein 33-Jähriger aus Garrel mit seinem Trecker samt Anhänger die Garreler Straße in Garrel. Eine 22-Jährige, ebenfalls aus Garrel, übersah das landwirtschaftliche Gespann und fuhr mit ihrem Pkw Hyundai auf dieses auf. Durch den Auffahrunfall wurde die Fahrzeugführerin leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von geschätzt 3500 Euro.

