Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Neustadt/Wstr.: Schwerer Verkehrsunfall im Innenstadtbereich

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Freitag, den 02.10.2020, kam es am späten Nachmittag gegen 17:30 Uhr in der Landauer Straße in Neustadt/W. zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Autofahrern. Beide ortsansässige Autofahrer befuhren zunächst hintereinander die Landauer Straße in selbige Fahrtrichtung. Der 25 Jahre alte vorausfahrende Autofahrer habe von der rechten auf die linke Fahrspur fahren wollen, als der mit voraussichtlich nicht angepasster Geschwindigkeit von hinten heranfahrende 33 Jahre alte Autofahrer den Vorausfahrenden überholen wollte. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch beide Pkw in Schleudern gerieten und eines der beiden auf der Gegenfahrbahn zum Stehen kam. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der 25-jährige Unfallbeteiligte musste zur ärztlichen Untersuchung ins örtliche Krankenhaus verbracht werden, erlitt aber offensichtlich nur leichte Prellungen. Der entstandene Gesamtschaden wird derzeit auf über 20.000EUR geschätzt.

