POL-CLP: Pressemitteilung des PK Friesoythe für den nördlichen Landkreis Cloppenburg für Samstag, 10.10.20

Friesoythe - versuchter Diebstahl aus Büro In der Zeit von Donnerstag, 08.10.20, 19.00 h bis Freitag, 09.10.20, 09.00 h, versuchte uT durch Aufhebeln einer Hauseingangstür in die Büroräumlichkeiten der Nordwestzeitung einzubrechen. Es blieb beim Versuch. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Friesoythe in Verbindung zu setzen.

Barßel - versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl In der Zeit von Donnerstag, 08.10.20, 17.00 h bis 09.10.20, 17.00 h, versuchte uT durch Aufhebeln einer Tür in einen zurzeit unbezogenen Neubau an der Oltmann-Strenge Str. einzubrechen. Es blieb beim Versuch. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Friesoythe oder Barßel in Verbindung zu setzen.

Barßel - Diebstahl aus PKW In der Zeit von Donnerstag, 08.10.20, 18.00 h bis 09.10, 06.45 h, wurde durch uT die Scheibe der Beifahrertür eines an der Neptunstr. abgestellten PKW eingeschlagen und aus dem Fahrzeuginneren eine geringe Menge Bargeld aus einer Geldbörse entwendet. Im gleichen Tatzeitraum wurde aus einem weiteren PKW an der Neptunstraße eine Angeltasche mit verschiedenen Ruten und Zubehör entwendet. An diesem PKW wurde die Heckscheibe eingeschlagen. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Barßel in Verbindung zu setzen.

Bösel - Fahren ohne Fahrerlaubnis Am 09.10.20 geben 12.00 h, wurde ein 23-jähriger Böseler an der Bahnhofstr. durch Beamte des PK Friesoythe kontrolliert. Im Rahmen dieser Kontrolle wurde festgestellt, dass der Beschuldigte einen PKW im öffentlichen Verkehrsraum führte, obwohl er hierfür keine Fahrerlaubnis besitzt. Die Weiterfahrt wurde untersagt, ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Friesoythe - Trunkenheit im Verkehr Am Freitagabend um ca. 22.30 h fiel Beamten des PK Friesoythe ein 19-jähriger Barßeler auf, der mit einem Fahrrad in starken Schlangenlinien auf der Barßeler Str. fuhr. Während der Kontrolle wurde ein Atemalkoholwert von 2,41 %o festgestellt. Der 19-jährige musste die Beamten zwecks Blutprobe ins Krankenhaus begleiten. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Barßel -Harkebrügge - Verkersunfall mit einer leicht verletzten Radfahrerin Am Freitagmorgen um ca. 06.58 h kam es in Barßel-Harkebrügge an der Dorfstraße zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten 11-jährigen Radfahrerin aus der Gemeinde Barßel. Ein 19-jähriger Barßeler beabsichtigte mit seinem PKW von einem Tankstellengelände kommend in den fließenden Verkehr einzufahren. Hierbei übersah er das Rotlicht einer Lichtzeichenanlage und kollidierte mit der vorfahrtsberechtigten Radfahrerin. Durch den Zusammenstoß wurde die 11-jährige leicht verletzt.

Bösel-Petersdorf - Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Radfahrer Am Freitag um ca. 16.00 h kam es in Bösel-Petersdorf an der dortigen Hauptstr. zu einem Verkehrsunfall. Ein 51-jähriger Westersteder übersah beim Linksabbiegen mit seinem PKW einen 39-jährigen Wardenburger, welcher mit einem Rennrad auf dem Radweg fuhr. Der Rennradfahrer war vorfahrtsberechtigt. Er wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt.

Friesoythe - Verkehrsunfall mit 3 leicht verletzten Personen Am Freitag um ca. 18.00 h kam es in Friesoythe an der Barßeler Str. in Kampe zu einem Verkehrsunfall. Eine 48-jährige Papenburgerin beabsichtigte mit ihrem PKW nach links in die Straße Röbkenberg abzubiegen. Im PKW befand sich zu diesem Zeitpunkt noch die 17-jährige Tochter der Papenburgerin. Ein 23-jährige Garrelerin fuhr mit ihrem PKW in gleicher Richtung und erkannte die Verkehrssituation zu spät und fuhr auf das verkehrsbedingt wartende Fahrzeug der Papenburgerin auf. An beiden PKW entstand Sachschaden. Alle drei Personen wurden leicht verletzt durch den Rettungsdienst in umliegenden Krankenhäuser verbracht.

Barßel-Harkebrügge - Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Maishäckslers Am Freitagabend um ca. 20.45 h, geriet ein 45-jähriger aus der Gemeinde Börger mit einem Maishäcksler an der Müggenbergstraße nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier wühlte er zunächst die aufgeweichte Berme auf und stieß dann gegen einen Straßenbaum. Der Baum wurde beschädigt. Am neuwertigen Maishäcksler entstand ein zurzeit nicht zu beziffernder, vermutlich hoher Sachschaden. Der Fahrzeugführer der landwirtschaftlichen Nutzmaschine blieb glücklicherweise unverletzt.

